ЦБ уточнил механизм разблокировки замороженных российских активов

Банк России уточнил механизм разблокировки замороженных российских активов
В Банке России разъяснили порядок разблокировки замороженных в других странах российских активов. Там подчеркнули, что он будет затрагивать интересы розничных инвесторов, при этом сама процедура будет носить добровольный характер, передает Forbes.
В пресс-службе регулятора отметили, что заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С».
«Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным», — указал Центробанк.
Ранее правительством и Банком России был подготовлен проект президентского указа об обмене заблокированных активов россиян на активы иностранных инвесторов, которые учитываются на специальных счетах типа «С». Как заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, на первом этапе разблокировке подвергнутся порядка 100 миллиардов рублей, подлежащих розничным инвесторам.