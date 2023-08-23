ЦБ уточнил механизм разблокировки замороженных российских активов

В Банке России разъяснили порядок разблокировки замороженных в других странах российских активов. Там подчеркнули, что он будет затрагивать интересы розничных инвесторов, при этом сама процедура будет носить добровольный характер, передает Forbes.

В пресс-службе регулятора отметили, что заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С».

«Участие инвесторов (как российских, так и иностранных) в этом процессе будет добровольным», — указал Центробанк.