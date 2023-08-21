Косачев оценил вероятность скорого появления единой валюты БРИКС
То, что вопрос о создании новой единой валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите лидеров стран-участниц объединения в ЮАР, является «совершенно правильным». Но действовать здесь нужно «поэтапно и аккуратно», так как цена ошибок крайне велика. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
В ЮАР 22-24 августа пройдет саммит БРИКС. Один из вопросов, обсуждение которого ждут на саммите, — создание единой валюты БРИКС.
Косачев подчеркнул, что поддерживает появление такой валюты.
«Но не думаю, что это произойдет в ближайшее время. Здесь надо действовать поэтапно и аккуратно — цена ошибок велика, второго шанса может и не будет», — считает вице-спикер.
По его словам, на данном этапе в рамках БРИКС «нужно максимально переходить на расчеты в национальных валютах, сводить к минимуму участие в них доллара и евро».
«И уже после этого говорить о конкретике по единой валюте БРИКС — ее создание как конечная целя является правильной постановкой вопроса, но считал бы ошибочным ускорять этот процесс», — считает Константин Косачев.
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