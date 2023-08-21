Косачев оценил вероятность скорого появления единой валюты БРИКС

То, что вопрос о создании новой единой валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите лидеров стран-участниц объединения в ЮАР, является «совершенно правильным». Но действовать здесь нужно «поэтапно и аккуратно», так как цена ошибок крайне велика. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.