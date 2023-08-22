Банк БРИКС планирует создать собственную систему кредитования в местных валютах

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) стремится создать собственную систему кредитования в местных валютах, отвечающую интересам развивающихся стран, с целью продвижения многополярной международной финансовой системы. Об этом сообщила глава НБР Дилма Руссефф в интервью газете Financial Times.

"В этом году мы рассчитываем предоставить кредиты на сумму от $8 до $10 млрд, - сказала Руссефф. - Наша цель - охватить около 30% всего, что мы предоставляем в качестве ссуды, <...> в местной валюте". По ее словам, финансовый институт планирует начать кредитование в южноафриканских рандах и бразильских реалах, а также в рупиях. Кредитование в местной валюте позволит заемщикам в странах-членах избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США.

Видео дня

"Местные валюты не являются альтернативой доллару, - подчеркнула глава банка. - Они являются альтернативой системе. До сих пор система была однополярной, <...> она будет заменена более многополярной системой". "Мы отвергаем любые условия, - заявила Руссефф. - Зачастую кредит предоставляется при условии проведения определенной политики. Мы этого не делаем. Мы уважаем политический курс каждой страны".

"Мы стремимся стать важным банком для развивающихся стран и развивающихся рынков, банком, созданным развивающимися странами для себя", - добавила глава НБР, указав, что сейчас рассматриваются заявки на присоединение к финансовому институту от примерно 15 стран и, вероятно, 4 или 5 из них будут одобрены. Она отказалась назвать эти страны, но отметила, что приоритетом для НБР является диверсификация географического представительства.