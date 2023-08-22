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Гонконг запретит ввоз продуктов из Японии из-за сбросов с «Фукусимы»

Гонконг (КНР) введет ограничения на импорт морепродуктов и морских водорослей из некоторых районов Японии в ответ на спорное решение по сбросу очищенных сточных вод с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Тихий океан. Об этом со ссылкой на местные власти пишет Bloomberg.

Гонконг запретит ввоз продуктов из Японии из-за сбросов с «Фукусимы»
© Lenta.ru

Глава исполнительной власти Гонконга Джон Ли заявил, что поручил чиновникам принять меры по контролю над импортом, чтобы «защитить безопасность пищевых продуктов в Гонконге и здоровье населения». Частичный запрет ввоза продовольствия также распространяется на Макао, заявило руководство на пресс-конференции. Власти добавили, что оба специальных административных района Китая будут ежедневно тестировать японскую продукцию.

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На своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Ли написал: «Японское правительство настаивает на сбросе ядерных сточных вод в море. Это беспрецедентное решение, и практика сброса большого количества ядерных отходов в течение 30 лет — независимо от связанных с ним рисков для безопасности пищевых продуктов и необратимого загрязнения и ущерба морской среде — является безответственным и не учитывает мнения других [стран]».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что сброс около 1,3 миллиона кубометров очищенных сточных вод может начаться с 24 августа и, вероятно, будет продолжаться как минимум в течение следующих трех десятилетий. Он утверждает, что Япония будет следовать всем стандартам безопасности и что подобные сбросы являются довольно обычным явлением в ядерном секторе. Двухлетний обзор, проведенный Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), показал, что решение Японии окажет незначительное воздействие на население и окружающую среду.

Однако такой шаг японского правительства может серьезно повлиять на отрасль экспорта морепродуктов. В прошлом году Гонконг был вторым по величине импортером японских морепродуктов, таких как рыба и моллюски, после материкового Китая. Город закупил морских деликатесов на сумму около 75,5 миллиарда иен (518 миллионов долларов).

Ограничения Гонконга будет распространяться на поставки из десяти японских префектур, включая Токио и Фукусиму, всех живых, замороженных, охлажденных, сушеных или другим образом законсервированных морепродуктов и рыбы, морской соли и морских водорослей. Это не означает полного запрета импорта из Японии, однако компании Гонконга уже готовятся к последствиям, а некоторые рестораны начали поиск новых поставщиков.

Аналогичное решение о запрете ввоза продуктов из десяти префектур Японии на фоне планов Токио сбросить в море зараженную воду с АЭС в июле принял материковый Китай. В таможенном управлении КНР отметили, что решение принято для обеспечения безопасности продовольствия, однако не сообщили, когда ограничения вступят в силу.

Позднее стало известно, что содержание цезия-137 в пойманной у «Фукусимы» рыбы в 180 раз превысило норму. В морском окуне было обнаружено 18 тысяч беккерелей вещества на один килограмм, тогда как безопасным уровнем в Японии считают 100 беккерелей на килограмм.