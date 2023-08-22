СПБ биржа увеличит время торгов гонконгскими ценными бумагами

СПБ Биржа с 28 августа увеличивает время торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) с 18:00 до 00:00 мск, сообщает площадка. В результате продолжительность торговой сессии по гонконгским ценным бумагам достигнет 16 часов — с 08:00 до 00:00 мск.

Решение об увеличении времени проведения торговой сессии было принято в связи с увеличением спроса на такие акции и ETF, а также в ответ на запросы от участников торгов и инвесторов, отмечается в сообщении. При этом расчеты по гонконгским ценным бумагам все еще будут осуществляться на второй торговый день (Т+2). Ликвидность торгов на бирже после завершения торговой сессии на Гонконгской фондовой бирже (с 11:00 до 00:00 мск) будут поддерживать маркетмейкеры.