Биржевые цены на бензин в России установили рекорд

Стоимость бензина Аи-95 второй день подряд установила рекорд, составив 71,6 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Биржевая цена этой марки топлива оказалась на 1,05 процента больше чем 23 августа, когда за тонну Аи-95 давали чуть меньше 71 тысячи рублей. При этом стоимость бензина Аи-92 на торгах 24 августа снизилась на 0,1 процента, до 63 тысяч рублей за тонну. Дизельное топливо также немного подешевело — на 0,2 процента, до 66,3 тысячи рублей за тонну.

Выше 70 тысяч рублей стоимость Аи-95 поднялась на фоне сообщений о нехватке бензина и дизеля на заправках в ряде российских регионов. Перебои фиксировались в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, Хабаровском крае и Крыму.