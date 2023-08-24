Денисов призвал не политизировать создание единой валюты БРИКС

Стремление стран уйти от доллара в расчетах возникло тогда, когда американская валюта превратилась в рычаг политического давления — при создании единой расчетной валюты БРИКС надо избежать «политизации процесса». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в Китае Андрей Денисов.

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В Йоханнесбурге 22-24 августа прошел саммит БРИКС. Одним из главных решений, приняты на встрече высшего уровня, стало присоединение к БРИКС сразу шести стран — Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Также обсуждался вопрос создания единой расчетной валюты для стран-участниц БРИКС.

Отвечая на вопрос, возможно появления такой валюты в ближайшее время, Денисов выразил мнение, что «здесь ни в коем случае не надо спешить». Он отметил, что стремление стран к расчетам без доллара США возникло тогда, когда американская валюта «все отчетливее стала приобретать характер политического рычага».

«Думаю, в вопросе создания новой расчетной валюты БРИКС у нас не должно быть завышенных ожиданий. Подчеркну, что это должна быть расчетная валюта и не более — не нужно политизировать процесс», — считает Андрей Денисов.