Финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил в беседе с «Лентой.ру», что при определенных условиях в сентябре рубль может укрепиться по отношению к доллару.

Экономист отметил, что в России упали доходы от экспорта и при этом вырос импорт. В совокупности эти факторы приводят к определенному дефициту валюты, указал эксперт. Григорьев также добавил, что российские компании и граждане достаточно активно вывозят капиталы за пределы страны после того, как Центральный Банк (ЦБ) отменил или ослабил часть введенных ранее ограничений.

По словам эксперта, еще одним фактором является то, что властям ослабление рубля было выгодно, поскольку оно позволило выполнять бюджетные обязательства за счет продажи валюты.

«Дефицит бюджета существует, а продавая подорожавшую валюту, можно купить большее количество рублей», — указал Григорьев.

Экономист допустил, что ситуация с ослаблением рубля может продолжаться в течение сентября, поскольку базовые факторы, оказывающие влияние на его соотношение с долларом, за август сильно не изменились.

По мнению Григорьева, если соотношение экспорта и импорта улучшится и в Россию станет поступать больше валюты, то рубль может укрепиться. Он также отметил, что многое зависит от действий финансовых властей. Экономист также указал на необходимость валютных ограничений.

До этого эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин высказал мнение, что приток валюты на внутренний рынок в рамках налогового периода не помог курсу рубля заметно укрепиться.