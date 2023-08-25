У российских компаний возникли проблемы на бирже в Казахстане

Начало торгов бумагами российских компаний, получивших листинг на Астанинской международной бирже (AIX), задерживается, пишет газета «Ведомости». Расписки «Русагро» и «Окей», согласно их заявлениям, должны были начать торговаться до конца марта, а Ozon — до конца июля. Однако сделок не было ни по одной из них, следует из данных на сайте AIX.

Для Ozon и «Русагро» препятствием стал поиск маркетмейкера, который поддержал бы ликвидность торгов, рассказали представители компаний. Наличие такой проблемы для российских компаний подтвердил также представитель AIX.

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Маркетмейкеры – это профучастники с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов финансовыми инструментами. Ими могут быть банки, брокеры, инвестфонды и т. д. Маркетмейкеры нужны, чтобы инвестор мог купить или продать любой финансовый инструмент в необходимом ему объеме, объясняет инвестиционный консультант «ВТБ мои инвестиции» Никита Мурлейкин.

Представитель AIX пояснил изданию, что у казахстанских брокеров пока что «умеренный аппетит к поддержанию ликвидности по распискам российских компаний». Ранее они не специализировались на эмитентах из этой страны и поэтому не всегда обладают достаточной информацией об их бизнесе, сказал он. С другой стороны, российские брокеры, которых могли бы заинтересовать бумаги перечисленных компаний, не могут полноценно выполнять функции маркетмейкера полноценно. Источником проблемы собеседник «Ведомостей» из AIX называет Euroclear, где все еще учитываются российские расписки: бельгийский депозитарий «в полуручном режиме» проводит дополнительные проверки в отношении всех российских лиц и это создает риск задержки расчетов биржевых сделок, который AIX принять не может.

Вдобавок к этому на AIX есть и торговые участники из ЕС, у которых есть опыт работы с российскими компаниями и некоторые из них активно ведут переговоры с эмитентами об условиях маркетмейкинга.

«У местного рынка была и есть заинтересованность в данных бумагах», – уверяет источник издания на Астанинской международной биржи.

Ozon уже ведет переговоры с несколькими брокерами, компания надеется найти партнера в ближайшее время, рассказал представитель ритейлера. В такой же ситуации находится «Русагро», говорит ее представитель, компания рассчитывает на старт торгов в ближайшее время. Эмитенты из России ищут маркетмейкеров, некоторые уже находятся на стадии подписания договоров, подтверждает представитель биржи, не называя имен.

На AIX работает около 30 брокеров, говорится на сайте площадки. Среди них российские или те, кто имеет представительства в России, это «ИВА партнерс», «Ренессанс брокер», «Ренессанс капитал» и БКС. Также с астанинской биржей работают казахстанские Halyk Bank, Freedom Finance, Евразийский банк развития (ЕАБР), гонконгская Shenwan Hongyuan Securities, китайская CITIC и чешская WOOD & Company Financial Services и др.

Руководитель управления корпоративных финансов «Финама» Алексей Курасов считает, что в Казахстане не так много участников торгов, которые могут поддерживать ликвидность в нужном объеме. Еще более категоричен директор департамента управления активами «Ингосстрах-инвестиций» Артем Майоров: все профучастники в Казахстане очень малы и не дадут нужной ликвидности рынку. Объем торгов на фондовом рынке Мосбиржи в июле почти достиг $55 млрд (около 5 трлн рублей), на «СПБ бирже» – $3,5 млрд, а на AIX – лишь $24,5 млн.