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Трудоустройство россиян до 18 лет могут упростить

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность сделать проще трудоустройство несовершеннолетних россиян. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Трудоустройство россиян до 18 лет могут упростить
© РИА Новости

"Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, включая предоставление льгот работодателям при приеме на работу таких граждан и упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет", - говорится в одном из пунктов.

Поручение дано правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив.

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Кроме того, необходимо предложить варианты, как снять ограничения на трудоустройство учащихся в вузах и колледжах на производства высокотехнологичной продукции. Сделать это требуется в срок до 15 октября.