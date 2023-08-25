Трудоустройство несовершеннолетних в РФ могут упростить

«Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет», — говорится в тексте.

Также Путин поручил посодействовать занятости и стимулированию к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме в школах, колледжах и вузах, включая предоставление льгот работодателям при приеме их на работу.