Трудоустройство несовершеннолетних в РФ могут упростить
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность упрощения условий трудоустройства граждан России младше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет», — говорится в тексте.
Также Путин поручил посодействовать занятости и стимулированию к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме в школах, колледжах и вузах, включая предоставление льгот работодателям при приеме их на работу.
Срок выполнения поручения до 1 ноября 2023 года. Ответственность за это лежит на правительстве РФ и Агентстве стратегических инициатив.
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