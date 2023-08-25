Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе

На неделе с 28 августа по 3 сентября курс рубля продолжит снижаться. Такой прогноз в беседе с «Российской газетой» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев .

«На предстоящей неделе мы ожидаем боковой динамики рубля и закрепления курса вблизи текущих уровней. Предполагаемый торговый диапазон составляет 93-98 рубля за доллар, 100-106 рубля за евро, 12,7-13,4 рубля за юань», — считает он.

При этом, по словам Васильева, с экономической точки зрения сохранится тенденция на ослабление рубля.

Он напомнил, что с целью повышения привлекательности рублевых сбережений и снижения спроса на валюты ЦБ повысил ключевую ставку до 12%, однако на то, чтобы эта мера сработала необходимо несколько месяцев.