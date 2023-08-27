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FT: Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна через страну

В течение двух месяцев Румыния удвоит транзит украинского зерна через страну, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку.

FT: Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна через страну
© globallookpress.com

«Мы увеличили пропускную способность как в гавани Констанцы, так и на путях, ведущих в этот порт», — сказал Чолаку в интервью газете The Financial Times.

Он высказал предположение, что в нынешнем году у Украины будет примерно 40 млн т зерна для экспорта.

По его словам, планируется увеличить размеры грузовых барж вдвое.

Ранее польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус заявил, что Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Румыния согласовали обращение к Европейской комиссии о продлении запрета на импорт зерна с Украины до конца года.

В украинском МИД заявили, что продление ограничений на импорт аграрной продукции Украины после 15 сентября неприемлемо.

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