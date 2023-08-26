Клепач спрогнозировал рост цен на газ в Европе
Цена газа в ЕС вырастет выше 500 долларов за 1000 кубометров в конце этого года. Такой прогноз сделал главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач, передает ТАСС.
«Осенью-зимой, думаю, должна подняться до 500 долларов и выше», - сказал аналитик.
Он отметил, что Европа начинает заполнять свои хранилища под зиму, поэтому цена на нефть и газ уже поднялась. Так марка Urals выросла до 60 долларов и более за баррель. Ожидаются, что средние контрактные экспортные цены перевалят за 70 долларов.
Эксперт добавил, что прошлая теплая зима привела к небольшому расходу топлива из европейских хранилищ.
Накануне цена за газ в Европе доходила до 407,6 доллара за тысячу кубометров, но позднее скорректировалась до 399 долларов.
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