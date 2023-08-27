Bloomberg: Индия объяснила причину ограничений на поставки риса

В Индии ввели ограничения на поставки риса. Официальной причиной называется обеспечение продовольственной безопасности страны.

© bfm.ru

Как сообщает Bloomberg, этот шаг, возможно, еще серьезнее сократит мировые поставки зерна. Поскольку Индия является крупнейшим экспортером риса, цены на него на мировых рынках могут начать расти.

Ранее стало известно, что правительство страны ввело 20-процентную экспортную пошлину на рис и ограничило около 80% его поставок за рубеж. Это должно снизить цены на внутреннем рынке.