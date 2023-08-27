Индия приобрела у России первую с 2019 года партию урана из 118 тонн
Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урановой руды на 13,5 млн долларов, следует из анализа данных индийского министерства торговли и промышленности.
Объем купленной Индией партии урановой руды составил 118 тонн передает РИА «Новости». Последний раз Россия поставляла в Индию урановую руду в 2019 году.
Напомним, США с января по июнь закупили у России 416 тонн урана на 696,5 млн долларов, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период 2022 года и стало максимальным уровнем с 2005 года.