Индия приобрела у России первую с 2019 года партию урана

Россия в июне поставила в Индию первую с 2019 года партию урановой руды на 13,5 млн долларов, следует из анализа данных индийского министерства торговли и промышленности.

Объем купленной Индией партии урановой руды составил 118 тонн передает РИА «Новости». Последний раз Россия поставляла в Индию урановую руду в 2019 году.