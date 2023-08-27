В Германии назвали причины подрыва позиций доллара

Позиции доллара США были критически подорваны из-за американских санкций в отношении России и Ирана. Так считает немецкий экономист Хериберт Дитер, опубликовавший заметку в издании WirtschaftsWoche Heute.

Дитер пишет, что государства и крупные компании начали понимать: США используют доллар как финансово-политическое оружие. Поэтому в мире постепенно избавляются от американской валюты и ищут альтернативные варианты. Это процесс прямо пропорционален давлению, оказываемому Вашингтоном на оппонентов.

Такая ситуация ведёт к усилению позиций иных валют. Эксперты часто говорят о китайском юане, однако Дитер считает, что его распространению мешает экономическая политика КНР. На взгляд немецкого экономиста, гораздо перспективнее индийская рупия.

«В глобальной валютной конкуренции в долгосрочной перспективе на первое место может выйти валюта, о которой никто еще не думал: индийская рупия», - отмечает Дитер.

Он напоминает, что рупия была важной региональной валютой в XVI веке, но благодаря вторжению британцев-колонизаторов ее сместил фунт стерлингов.

По мнению аналитика, сейчас рупия может возродиться как важная региональная валюта. В этом ей поможет третье место в рейтинге мировых экономик и сохранение Индией внеблокового статуса.