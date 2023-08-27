Деньгин предложил ограничить наценку на цветы перед праздниками

Сорок девять процентов россиян, по данным опроса ВЦИОМ, собираются покупать цветы и подарки учителям ко Дню знаний. Традиционно каждый год цены на цветы к 1 сентября повышают на 20-25 процентов, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин. Решением проблемы могут стать государственные ограничения на наценку.

В этом году, по данным ВЦИОМ, родители в среднем потратят 2113 рублей на цветы педагогам к первому учебному дню. В сетевых цветочных магазинах Москвы самый дешевый букет из двух гербер и трех хризантем 1 сентября будет стоить около 1200 рублей, рассказали продавцы. Ну а потолок цен на букет зависит только от возможностей родительского кошелька и может достигать пяти-шести тысяч рублей.

«Понятно, что продавцы хотят заработать, но наживаться на родителях, которые хотят купить букет своему ребенку и выразить уважение учителю, неправильно. Предыдущий день ничем не отличается от 1 сентября. Для роста цен должны быть объективные причины, но их нет», — уверен Вадим Деньгин.

Решением проблемы могут стать государственные ограничения на наценку, сказал сенатор: «Важно контролировать цены на цветы перед праздниками. Возможно, нужна инициатива, регламентирующая, что в эти дни цена должна быть средней по рынку. А тех, кто нарушает правила, нужно наказывать рублем в десятикратном размере. Продавцы должны знать — если проверка или контрольная закупка выявят нарушения, их ждет штраф».