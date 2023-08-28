Китай запретил ввоз птицы с четырех российских птицефабрик

Китай с 24 августа запретил ввоз мяса птицы, выпущенного четырьмя российскими предприятиями – Невинномысской и Благодарненской птицефабриками, Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева и «Птицефабрикой Тимашевская». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из экспортеров.

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Информацию подтвердил представитель Россельхознадзора. По его данным, служба запросила китайскую сторону прояснить причины введения ограничений, но на данный момент ответа от них не получила. Он уточнил, что во всех трех регионах, где представлены данные предприятия (Ставропольский и Краснодарский края, Самарская область), нет случаев заболевания гриппом птицы и возможности для его распространения отсутствуют.

По словам еще одного топ-менеджера в птицеводческой компании, экспорт может быть приостановлен и в случае обнаружения в птице недопустимых концентраций опасных веществ (например, антибиотиков) или при нарушении правил маркировки продукции. Поскольку в настоящий момент причина решения КНР неизвестна, то и срок восстановления доступа птицы с объектов на рынок предугадать сложно.