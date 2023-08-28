В России запустят систему быстрых переводов для ценных бумаг

Председатель правления Национального расчетного депозитария Виктор Жидков заявил, что НРД собирается запустить систему быстрого перевода всех видов ценных бумаг от одного брокера к другому. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы строим систему быстрого перевода ценных бумаг по аналогии к системой быстрого перевода денег, к которой все привыкли. Если ты являешься клиентом какого-то брокера, перевести активы к другому брокеру крайне сложно: встречные распоряжения, документы для налогов и прочее», — сказал Жидков.

Ранее Бельгийское казначейство отказало российскому брокеру в разблокировке активов инвесторов, замороженных в Euroclear. Компания намерена оспорить это решение. Как стало известно, Казначейство Бельгии отклонило заявление «Цифра брокера» о разблокировке средств клиентов, которые оказались недоступны после приостановки взаимодействия НРД и европейского депозитария Euroclear.

Представитель «Цифры» подтвердил получение уведомления об отказе. По его словам, компания не согласна с решением бельгийских властей и намерена его обжаловать в административном порядке.