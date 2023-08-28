Курсу рубля предрекли осенние изменения

Осенью в России ожидается сокращение бюджетного дефицита и улучшение ситуации с торговым балансом, благодаря чему рубль снова начнет укрепляться, заявил в беседе с LIFE.ru финансовый аналитик Владислав Антонов. По его мнению, при влиянии позитивных факторов доллар может подешеветь до 90 рублей и даже ниже этой отметки.

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Эксперт напомнил, что на ослабление рубля повлияло ускорение инфляции, начавшееся с июня, слабые данные по торговому балансу, а также продолжающийся отток капитала из России. По словам Антонова, в случае, если рубль продолжит слабеть, ЦБ может вновь ужесточить валютные ограничения. Кроме того, на укрепление курса российской валюты может повлиять отмена разрешения на вывод дивидендов из России.

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Между тем, по словам начальника отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, влияние на курс рубля оказывают глобальная геополитическая и экономическая обстановка, а также ожидания действий властей. Эксперт высказал мнение, что в ближайшее время крупных событий, которые могут значительно повлиять на котировки, не предвидится, и курсы валют, скорее всего, закрепятся в диапазонах 91–97 рублей за доллар, 100–106 рублей за евро, 12,50–13,50 рублей за юань.

Как полагает финансовый эксперт Михаил Спектор, мягкий валютный контроль со стороны государства создает условия для ослабления рубля. По его мнению, коррекция рубля также возможна 15 сентября, когда Банк России примет очередное решение по ключевой ставке.

«Динамика курса рубля будет определяться балансом между импортом и экспортом. В случае принятия дополнительных ограничительных мер рубль может укрепиться», — отметил Спектор.

Его коллега Сергей Раманинов подчеркнул, что основными факторами, оказывающими влияние на курс рубля, являются платежный баланс, а также баланс спроса и предложения на товары в стране. Высокий уровень цен на нефть позволяет прогнозировать рост объемов валютной выручки и, соответственно, ее будущих продаж. По мнению Раманинова, до конца года рубль будет держаться в рамках 90–100 за доллар.