Мосбиржа планирует запустить собственный Bloomberg

Московская биржа в сентябре запустит свой информационно-аналитический центр (ИАЦ) для обеспечения участников рынка ценовыми и аналитическими данными на внебиржевые товары РФ и стран СНГ. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу биржи.

Планируется, что ИАЦ будет предоставлять порядка трех тысяч индикаторов и более 300 рыночных отчетов: розничные, оптовые, спотовые и региональные цены производителей, данные об объемах производства, добычи, переработки, поставки, логистике. Информация будет касаться нефтяной, нефтеперерабатывающей и угольной отраслей, химии и нефтехимии, рынков металлов и агропродукции. Кадры для центра нашли в компании «Кортес», которая собирала информацию для крупнейших мировых терминалов.

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До 2022 года основными поставщиками данных были Bloomberg и Refinitiv (ранее Reuters), но после начала военных действий на Украине они ушли из России. После ухода иностранных вендоров биржа «решила взять команду на борт и, усилив ее, начать оказывать новые информационные услуги, чтобы заполнить вакуум на рынке», пояснил управляющий директор по управлению и монетизации данных Мосбиржи Анджей Аршавский.

Подготовка проекта заняла полгода, его запуск запланирован на сентябрь 2023 года. Правда, откуда ИАЦ будет получать данные в условиях, когда большинство официальной статистики в РФ закрыто и не публикуется, пока остается открытым, отмечает «Коммерсант».

По оценке главного аналитика «Регблока» Анны Авакимян, стоимость создания такого центра может составлять 1–3 млрд рублей. Сейчас ценовые индикативы и прогнозы по сырьевым товарам предоставляются отраслевыми ассоциациями и агентствами, которые проводят интервью производителей, трейдеров и экспертов, отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота, ценовой мониторинг по каждой номенклатуре сырьевых товаров может стоить порядка 1 млн рублей в год. Дмитрий Леснов из «Финама» вспоминает, что у Bloomberg и Refinitiv была подписочная модель, и стоимость зависела от объема запрашиваемых данных. Цены начиналась от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, а так как в большинстве случаев требовались комплексные данные, счета легко могли превышать несколько сотен тысяч долларов в месяц. Однако, подчеркивает он, в случае с ИАЦ Мосбиржи «масштаб не совсем сопоставим».