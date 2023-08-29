Курс российской валюты может укрепиться, когда власти решат проблему с зависшими рупиями. Об этом заявил экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов, передает РБК.

Он отметил, что Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год.

«Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета», — подчеркнул специалист.

По мнению Задорнова, возврат валюты в страну является способом влияния на рубль, однако в настоящее время данный процесс является сложным из-за рестрикций со стороны Запада.

Он также назвал непростой задачей решение вопроса с рупиями. Однако, как указал экономист, российскому правительству и Банку России необходимо урегулировать ситуацию.