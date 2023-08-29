Центробанк поменял местами курсы юаня и доллара

В понедельник 28 августа Центробанк поменял местами курсы валют на своем сайте. Традиционно стоявший на первом месте доллар заменил китайский юань.

С тех пор как российские власти окрестили доллар и евро «токсичными» валютами, рэнкинг курсов валют на сайте Центробанка, традиционно состоявший из доллара и евро, пополнился китайским юанем. Однако в списке на сайте ЦБ доллар оставался, что называется, «сверху».

Frank Media

По какой причине смена места юаня произошла именно сейчас, неизвестно. Frank Media направили запрос в ЦБ.

Из-за риска санкций руководители ЦБ не раз в своих выступлениях настоятельно советовали инвесторам переходить на дружественные валюты.

«В результате вводимых иностранными контрагентами ограничений деноминированные в «токсичных» валютах банковские счета, депозиты и вклады с точки зрения режима использования, по существу, превращаются в разновидность вкладов в рублях, стоимость которых привязана к валютному курсу», — констатировал ЦБ еще в 2022 году.

А еще ранее министр финансов Антон Силуанов вовсе призвал переходить на расчеты в дружественных валютах. Правда с расчетами в юанях и рупиях у банков есть проблемы — экспортеры, например, испытывают сложности с репатриацией рупийной выручки из Индии.

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ: