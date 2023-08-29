Стоимость лития рекордно упала

Цены на литий — так называемый ресурс будущего, используемый при производстве аккумуляторов, в том числе для электротранспорта — с начала года неуклонно снижаются. В ходе торгов 29 агуста спотовая стоимость металла на Лондонской бирже металлов (LME) упала до минимума с декабря 2021 года. За месяц фьючерсы на гидроксид лития с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи подешевели на 23 процента, снизившись в цене до 33,1 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», Боливия, Аргентина и Чили. Кроме того, компании из Китая начали добывать металл в Намибии и Зимбабве, а Германия планирует приступить к его производству в Саксонии и Баден-Вюртемберге. Нарастить производство намерены и в России.

Другой причиной падения цен на литий является замедление роста спроса на аккумуляторы для электромобилей. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов объяснил, что производители аккумуляторов для электрокаров в Китае, крупнейшем рынке электромобилей, снизили покупательскую активность с начала третьего квартала на фоне затоваривания складов и исчерпания средств от госсубсидий. Кроме того, тенденция может быть связана с потерей интереса рыночных инвесторов к сырьевым товарам в пользу более доходных инструментов, например гособлигаций США, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Впрочем, цены могут вернуться к росту уже в следующем году, допускает эксперт. Литий начнет дорожать после перехода Федеральной резервной системы (ФРС) США к смягчению денежно-кредитной политики. В то же время на рост котировок повлияет восстановление темпов роста экономики КНР, полагает Калянов.