Polymetal провел делистинг своих акций на Лондонской бирже

" Polymetal International plc объявляет о завершении процедуры прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже. В дополнение к объявлению от 28 июля 2023 года компания подтверждает, что отозвала допуск обыкновенных акций в премиальный сегмент официального списка FCA и прекратила торги в основном сегменте Лондонской фондовой биржи", - говорится в сообщении.

1 августа компания сообщила, что приостанавливает торги акциями на LSE для перерегистрации в Казахстане и больше не намерена их возобновлять. В результате перерегистрации обыкновенные акции перестали быть совместимыми с электронными расчетами в рамках CREST, что привело к несоответствию компании основным требованиям листинга на Лондонской фондовой бирже.