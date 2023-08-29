Polymetal провел делистинг своих акций на Лондонской бирже

Polymetal провел делистинг своих акций на LSE
Polymetal прекратил листинг своих акций на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщила компания.
"Polymetal International plc объявляет о завершении процедуры прекращения листинга на Лондонской фондовой бирже. В дополнение к объявлению от 28 июля 2023 года компания подтверждает, что отозвала допуск обыкновенных акций в премиальный сегмент официального списка FCA и прекратила торги в основном сегменте Лондонской фондовой биржи", - говорится в сообщении.
1 августа компания сообщила, что приостанавливает торги акциями на LSE для перерегистрации в Казахстане и больше не намерена их возобновлять. В результате перерегистрации обыкновенные акции перестали быть совместимыми с электронными расчетами в рамках CREST, что привело к несоответствию компании основным требованиям листинга на Лондонской фондовой бирже.
7 августа Polymetal перерегистрировался в Казахстане, в результате основной листинг компании переместился на AIX.
О компании
Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.