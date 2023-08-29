Цена бензина АИ-95 на российской бирже вновь достигла рекордного уровня

Стоимость бензина АИ-95 по итогам торгов вторника снова достигла рекордного уровня. Она превысила 73 тысячи рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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Марка бензина АИ-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день поднялась в цене на 0,73%, до 73 355 рубля за тонну. Стоимость бензина АИ-92 повысилась на 0,23%, до 63 431 рубля за тонну.

Летнее дизельное топливо подешевело на 1,6%, до 65 714 рублей за тонну после нескольких дней непрерывного роста. В текущем месяце его стоимость более 10 раз обновляла рекорды. На максимуме цена доходила до 67 848 рублей за тонну.

Цена мазута поднялась на 0,45%, до 34 649 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подскочили в цене на 1,94%, до 29 112 рублей, авиакеросин — на 3,62%, до 68 917 рублей за тонну.

Ранее национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» сочла целесообразным введение в России госрегулирования стоимости дизельного топлива. Кроме того, она отметила, что цена должна быть зафиксирована ниже 60 рублей за литр для рентабельности работы транспортных фирм.