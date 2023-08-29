В Минэнерго опровергли объяснение падения рубля от экономиста Задорнова
Министерство энергетики России заявило, что мнение экономиста Задорнова о причинах падения рубля не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.
В Минэнерго заявили о том, что конвертация рупий не может являться реальной причиной падения национальной валюты, так как нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки.
«Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождением которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера. Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел», – уточнили там.
Напомним, что ранее экономист объяснил падение курса рубля зависшими на счетах рупиями. По его словам, на индийских счетах продолжительное время конвертировалась выручка от продажи российской нефти, номинированная в рупиях.
«Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 миллиардов долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно в шесть-семь миллиардов долларов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия – неконвертируемая валюта. 30 миллиардов долларов за полгода – больше, чем все положительное сальдо текущего счета», – заявил он.