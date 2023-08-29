В Минэнерго опровергли объяснение падения рубля от экономиста Задорнова

«Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на 30 миллиардов долларов, а наш импорт из Индии оценивается примерно в шесть-семь миллиардов долларов в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия – неконвертируемая валюта. 30 миллиардов долларов за полгода – больше, чем все положительное сальдо текущего счета», – заявил он.