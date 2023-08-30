Мосбиржа сформировала новые базы расчета индексов акций
Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала новые базы расчета индексов акций. Изменения вступят в силу 22 сентября 2023 года, говорится в сообщении торговой площадки.
- В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции «Группы Позитив», депозитарные расписки Qiwi, обыкновенные акции «Юнипро» и обыкновенные акции «Селигдар». Депозитарные расписки Fid Price, напротив, покинут индекс;
- В базу расчета индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции «Северстали». Обыкновенные акции «АЛРОСА», в свою очередь, покинут индекс;
- В базу расчета индекса средней и малой капитализации будут включены депозитарные расписки HeadHunter, а обыкновенные акции «Челябинского металлургического комбината» — в базу расчета индекса акций широкого рынка;
- Обыкновенные акции «Ашинского металлургического завода» покинут базы расчета индекса акций широкого рынка, индекса средней и малой капитализации и отраслевого индекса металлов и добычи.
Отмечается, что в лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи также войдут обыкновенные акции «Совкомфлота», обыкновенные и привилегированные акции «Мечел», обыкновенные акции «Мосэнерго» и обыкновенные акции «Самолета».
В лист ожидания на исключение из базы расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут обыкновенные акции «Магнита». Об этом стало известно в конце мая 2023 года, тогда пресс-служба площадки отмечала, что пересмотр состоится в сентябре этого года. До этого Мосбиржа перевела ценные бумаги «Магнита» из первого котировального списка в третий. Это было связано с «неустранением допущенного нарушения по корпоративному управлению». После понижения уровня листинга акции «Магнита» теряли более 10%.