Мосбиржа сформировала новые базы расчета индексов акций

В лист ожидания на исключение из базы расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут обыкновенные акции «Магнита». Об этом стало известно в конце мая 2023 года, тогда пресс-служба площадки отмечала, что пересмотр состоится в сентябре этого года. До этого Мосбиржа перевела ценные бумаги «Магнита» из первого котировального списка в третий. Это было связано с «неустранением допущенного нарушения по корпоративному управлению». После понижения уровня листинга акции «Магнита» теряли более 10%.