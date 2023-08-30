Цена бензина Аи-95 шестой день подряд обновляет рекордное значение

По итогам торгов биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России выросла на 0,47% и достигла 73,697 тысячи рублей за тонну — таким образом, показатель шестой день подряд обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,22% до 63,572 тысячи рублей за тонну. В то же время летнее дизельное топливо выросло в цене на 2,21% до 67,167 тысячи рублей за тонну.

Летом этого года биржевые цены на бензин и дизельное топливо обновили исторические рекорды. Эксперты объясняли такой рост сезонными ремонтными работами на НПЗ и «серым» экспортом. В то же время в конце лета в некоторых южных регионах пожаловались на рост цен и перебои с поставками топлива.

Ранее, как писала «Парламентская газета», стало известно, что в штабе Минэнерго работают над повышением ритмичности поставок топлива в южные регионы, где сообщали о нехватке топлива.