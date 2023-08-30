Экономист рассказал, стоит ли ждать евро и доллара за 65 рублей

Из-за роста на мировом рынке растет и евро по отношению к рублю. Однако я считаю, что сильного ослабления российского рубля в ближайшее время не предвидится, ближе к президентским выборам он даже может возрасти. Курс доллара и евро останутся к 90-100 рублям, то есть все останется на нынешнем уровне. К концу года курс евро составит 65-68 рублей, — рассказал Разуваев.