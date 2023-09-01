Рубль перешел к укреплению к доллару на Мосбирже

По данным на 17:00 мск, доллар снижался на 0,2%, до 95,83 рубля, евро - на 0,11%, до 103,97 рубля, а юань рос на 0,22%, до 13,199 рубля. К 17:15 мск доллар находился на отметке 95,98 рубля (-0,05%), евро - на отметке 104,19 рубля (+0,1%). В то же время юань рос на 0,38%, до 13,22 рубля.