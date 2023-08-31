В России оценили ситуацию на рынке медикаментов

В России зафиксировали рост цен на жизненно важные препараты на 1,6 процента, однако серьезных опасений нет. Ситуацию на рынке медикаментов оценили эксперты в беседе с «Известиями».

Издание уточнило, что с 1 сентября вступают в силу новые правила отпуска препаратов по рецепту. Заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко заявила, что был риск возникновения искусственного дефицита лекарств, но его не произошло.

Аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова подтвердила, что на данный момент причин опасаться за наличие препаратов в аптеках или ожидать бесконтрольного роста цен на них нет.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев назвал ситуацию совершенно нормальной — по его словам, рост цен на ЖНВЛП ниже инфляции.