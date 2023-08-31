Объем размещения акций российских компаний снизился в 5 раз за 10 лет

Объем сделок первичного и вторичного публичного размещения акций (IPO и SPO соответственно) российских компаний за последние 10 лет снизился в 4,6 раза. Об этом говорится в записке сотрудников РАНХиГС Александра Абрамова, Андрея Косырева и Марии Черновой, с которой ознакомилась газета «Ведомости». Если в 2004–2013 гг. общий размер таких сделок составил $110,5 млрд, то с 2014-го до августа 2023 года – лишь $23,9 млрд. С 1996 года по настоящее время весь объем сделок IPO/SPO с акциями российских компаний составил $135,8 млрд.

Сотрудники РАНХиГС выделили несколько трендов российского рынка IPO и SPO:

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Существенное снижение активности государства в проведении приватизационных сделок с акциями. Доля таких сделок в общем объеме публичных размещений сократилась с 43,3% в 1996–2003 гг. и 41,8% в 2004–2013 гг. до 21,6% за последние 10 лет, следует из расчетов. Приватизация пакетов акций крупных госкомпаний («Газпром», «Роснефть», Сбербанк, ВТБ, «Алроса», «Аэрофлот» и др.) являлась важным драйвером роста публичных размещений акций, пишут авторы. За весь рассматриваемый период доля приватизационных сделок в размещениях составила 38,3%.

Рост сделок публичного размещения акций на российских биржах: с 2% в 1996–2003 гг. до 46,2% в следующем десятилетии и 58,9% в 2014–2023 гг. Это говорит о значительном потенциале отечественных бирж в привлечении инвестиций даже в условиях санкций и ухода с рынка иностранных портфельных инвесторов, пишут авторы.

Существенное сокращение первичных размещений на бирже и сделок с привлечением капитала. В 1996–2003 гг. доля сделок с привлечением капитала составляла 67,9%, а на перепродажу акций их прежними владельцами приходилось 32,1%. В 2014–2023 гг. соотношение поменялось на 60/40 в пользу перепродажи. Одновременно с этим доля IPO по отношению к SPO снизилась со 100% в 1996–2003 гг. до 66,3 и 51,1% в два следующих десятилетия соответственно. Это говорит о проблемах с выходом на биржевой рынок новых эмитентов, пишут авторы.

Привлекательность российских бирж для эмитентов сильно зависит от общего уровня ликвидности рынка акций, говорится в записке. В 2014–2023 гг. стоимость биржевых сделок с акциями снизилась в 2,8 раза до $1,9 трлн по сравнению с предыдущим десятилетием, параллельно с этим объемы сделок IPO/SPO на российских биржах сократились в 3,6 раза до $14,1 млрд, указывают авторы записки. Падение биржевой ликвидности после кризиса 2008 года они связывают как со снижением стоимости акций и оттоком средств нерезидентов, так и с медленным развитием рынка внутренних институциональных инвесторов.

Основными причинами сокращения объема сделок IPO/SPO сотрудники РАНХиГС видят долгосрочное снижение цен на нефть после кризиса 2008 года, отток иностранных инвестиций, а также усложнение выхода на биржу в условиях роста рисков финансовых рынков. Среди других причин – появление доступа к иностранным рынкам с их высокой прозрачностью и корпоративной культурой, говорит директор департамента управления активами «Ингосстрах-инвестиций» Артем Майоров.

В конце августа президент России Владимир Путина в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам призвал российские компании активнее размещать свои акции на отечественном фондовом рынке, добившись в этой сфере «конкретных, осязаемых результатов».

«Отмечу, что сейчас российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке. С начала текущего года состоялось лишь два первичных размещения, кстати, они были удачным, — заявил Путин. — Знаю, что ЦБ и правительство работают в этой части. Однако здесь еще много предстоит сделать» ( цитата по «Прайм»).

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов на совещании сообщил, что во втором полугодии 2023 года объем первичных размещений российскими компаниями составит около 10 млрд рублей, а в следующем году — составит более 30 млрд рублей. «Деньги, может быть, не значительные, но это первые шаги после перерыва выпуска акций для привлечения капитала», — сказал Силуанов.

Кроме того, по прогнозу министра, капитализация российского рынка в 2024 году вырастет на два процентных пункта ВВП, в результате чего достигнет уровня более 26% ВВП.