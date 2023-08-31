ЦБ призвал брокеров проверять всю цепочку владения бумагами

Банк России призвал брокеров и других профучастников фондового рынка проверять всю цепочку владения ценными бумагами на предмет наличия в ней «недружественных» нерезидентов с 1 марта 2022 года. Об этом говорится в письме регулятора некредитным финансовым организациям (НФО), которое есть в распоряжении Frank Media (его подлинность подтвердили несколько участников рынка). Об этом также написала инвестиционный юрист Елена Рязанова в своем телеграм-канале.

В письме отмечается, что «данная проверка не может ограничиваться проверкой предыдущего владельца ценной бумаги». Кроме того, проверку нужно совершать до заключения сделки, а не постфактум, и сопровождать ее «документально подтвержденными сведениями о владельцах ценной бумагой». При этом письменных заверений от «заинтересованных в проведении сделки лиц» может быть недостаточно для «надлежащего контроля» соответствия такой сделки требованиям указов президента. НФО также должны удостовериться, что было получено разрешение (правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. — FM) на их совершение.

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При проверке таких операций НФО также должны учитывать «специфику сделки» и другие факторы, которые могут свидетельствовать о «повышенном риске нарушения указов президента». К таким факторам, по мнению ЦБ, относятся:

Сделка совершается со значительным дисконтом; Контрагент по сделке создан недавно;

Контрагент по сделке не осуществлял активных операций на финансовом рынке;

Контрагент по сделке не имел до 1 марта 2022 года договорных отношений с российскими участниками рынка.

Регулятор также рекомендует НФО разработать и утвердить внутренний документ, который будет регламентировать порядок и сроки проведения «контрольных процедур» на предмет соответствия подобных сделок требованиям, установленным указами президента. Такой документ, в частности, может содержать критерии сделок, которые могут свидетельствовать о повышенном риске нарушения этих указов, а также перечень информации и документы, которые должны быть получены и проанализированы НФО до совершения сделки.

Наконец, ЦБ также порекомендовал участникам рынка провести аналогичную проверку сделок, совершенных до получения письма. Регулятор отдельно отметил, что несоблюдение НФО вышеуказанных требований является «основанием для применения мер надзорного реагирования» (ЦБ не уточнил, о каких именно мерах идет речь. — FM) .