В SberCIB назвали новые риски для курса рубля

Давление на российскую валюту, которая в последние месяцы существенно ослабла, может усилиться на фоне выкупа акций нефтегазовых компаний у иностранных инвесторов. Такие сделки могут вызвать на рынке опасения насчет большего оттока капитала в будущем, что приведет к дальнейшему падению курса рубля, объяснили аналитики SberCIB Investment Research в своем Telegram-канале.

Эксперты уверены, что у российских компаний есть валюта для выкупа ценных бумаг. Однако нельзя исключать, что при получении соответствующих разрешений некоторые экспортеры могут уменьшить продажи валюты. Совокупный объем сделок может превысить 10 миллиардов долларов.

Например, создать негативный фон для рубля могут действия компании «Лукойл», которая недавно обратилась к властям с просьбой выкупить до 25 процентов своего уставного капитала у нерезидентов, чьи вложенные средства сейчас заблокированы на счетах типа С. Сумма выкупа составит 5 миллиардов долларов (около 500 миллиардов рублей). Энергогигант заявил, что имеет необходимые для этого средства, и собрался выкупить бумаги с дисконтом не менее 50 процентов к текущей биржевой цене.