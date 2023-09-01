Гонконгская фондовая биржа отменила торги из-за супертайфуна

Гонконгская фондовая биржа приняла решение полностью отменить торги в пятницу из-за супертайфуна "Саола".

"Тайфунное предупреждение восьмого уровня остается в силе, торгов на рынках ценных бумаг и деривативов Гонконга не будет", - сказано в сообщении торговой площадки.

Ранее руководство биржи отменило утренние торги, указав, что проведение дневной сессии будет зависеть от погодных условий.

Торги на Гонконгской фондовой бирже отменили из-за непогоды уже во второй раз в 2023 году: 17 июля они не состоялись из-за тайфуна "Талим".

По последним данным метеорологической обсерватории Гонконга, супертайфун "Саола" находится в 160 км от города. Скорость порывов ветра в его центре достигает 58 м/с. Власти Гонконга перевели 1,4 тыс. полицейских и 300 пожарных в режим повышенной готовности. В городе развернуто 29 временных убежищ.