В ЮАР оценили перспективы торговли БРИКС в национальных валютах

Создание единой валюты стран БРИКС не является вопросом ближайшей перспективы, для начала им нужно увеличить долю взаимной торговли в национальных валютах, заявил в беседе с RTVI президент Южноафриканской торгово-промышленной палаты Мто Ксулу. По его словам, для создания единой валюты БРИКС нужна, в первую очередь, гармонизация денежно-кредитной политики центробанков всех стран-участниц объединения.

Национальные валюты стран-членов БРИКС должны быть приоритетом. Нужно торговать с их помощью, потому что они хотя бы существуют. <...> Для создания новой единой валюты, если это действительно необходимо, нужно гармонизировать кредитно-денежные политики центральных банков, — отметил Ксулу.

По его мнению, активная торговля стран БРИКС в национальных валютах повышает значимость этих валют каждой конкретной страны.