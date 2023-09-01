Названы последствия изменения топливного демпфера

За сокращением с сентября бюджетных выплат нефтяным компаниям в рамках топливного демпфера последует дальнейшее повышение оптовой стоимости топлива в России и убыточность торговли на независимых АЗС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Закон о донастройке топливного демпфера был подписан в России в июле.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов подчеркивал, что документ предполагает корректировку демпфирующего механизма. Так, на 50% сокращаются выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу, отмечал он.

По словам руководителя проектов исследовательской группы «Петромаркет» Николая Баранова, оптовые цены на топливо продемонстрируют рост в связи с принятыми в стране мерами.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк придерживается аналогичной позиции. По его словам, при снижении демпфера продажи бензина и дизеля для многих сетей АЗС становятся убыточными.

В сентябре в связи с закрытием многих НПЗ на профилактические ремонты и постепенным уходом с рынка низкомаржинальных АЗС цены могут продолжить рост, указал эксперт.