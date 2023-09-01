Анонсировано изменение цен на российский газ для Молдавии

Закупочная стоимость природного газа, который поставляется «Газпромом» в Молдавию, в текущем месяце будет на уровне 568,82 доллара за тысячу кубометров. Данное значение более чем на 40 долларов превышает показатель августа, заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что весь объем газа от российского поставщика направят для нужд «Тираспольтрансгаза» в Приднестровье.

В августе закупочная цена российского газа достигала 527,68 доллара за тысячу кубометров. Его также направили для нужд приднестровской организации.

В июле закупочная цена газа составляла $550,60 за тысячу кубометров, он также был отправлен в Приднестровье.

Напомним, что Молдавия в настоящее время использует ресурсы из подземных газохранилищ. Это происходит на фоне энергокризиса в республике и резкого роста цен на газ и электроэнергию в стране.