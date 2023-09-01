Аналитик назвал вероятный срок роста курса рубля

«С марта цена российской нефти марки Urals выросла с 45-50 до 70-75 долларов. Мы полагаем, что повышение цен на нефть будет способствовать увеличению профицита торгового баланса и должно вызвать рост притока валютной выручки в страну, — сказал аналитик. — Однако это произойдет с задержкой, основной эффект будет заметен в октябре, когда экспортеры выплатят квартальный налог на дополнительный доход».