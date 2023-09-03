Эксперт предсказал появление новых игроков на нефтяном рынке

Ситуация на нефтяном рынке во второй половине 20-х годов будет зависеть от так называемых «черных лебедей» - новых игроков в сфере добычи углеводородов, рассказал директор по энергетическому направлению ИЭФ Алексей Громов. Об этом пишут РИА «Новости».

Громов пояснил, что в настоящее время аналитики не учитывают в прогнозах выход на рынок новых игроков, которые вкладывают существенные денежные средства в развитие нефтедобычи.

По его оценке, их все же следует учитывать, так как они могут выйти на рынок в среднесрочной перспективе.

Специалисты ведут активную разведку нефти в Гайане, после чего начнется добыча. Кроме того, бразильские компании стабильно инвестируют в строительство комплексов подводного бурения, уточнил Громов.

Аналитик заметил, что «в перспективе 2025-2026 годов первая нефть из этих стран может в серьезном объеме пойти на рынок».