Россия в два раза нарастила закупки лекарств в Бразилии

Россия более чем в два раза увеличила импорт фармацевтической продукции из Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильскую статистическую службу.

Речь идее о поставках вакцин, крови и таблеток, которые обновили исторический максимум. В январе-июле объем закупок составил 3,8 миллиона долларов против 1,7 миллиона в 2022 году.

В аналитической компании RNC Pharma подтвердили, что поставки готовых лекарственных препаратов из Бразилии в РФ резко выросли. Там отметили, что динамика обусловлена поставками инсулинов компании «Ново-Нордиск».

«Речь идёт о препаратах "Фиасп", "Протафан" и "Актрапид"», - сказал представитель компании Николай Беспалов.

Также значительно выросли закупки средств для гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие порошки и пасты, эфирные масла и душистые смеси.