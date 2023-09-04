США и ЕС решили надавить на ОАЭ для прекращения помощи России

Представители США и Евросоюза (ЕС) во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют надавить на руководство страны, чтобы те прекратили помощь России. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

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Представители западных стран жалуются на то, что призывы к ОАЭ прекратить экспорт в Россию чипов и других санкционных товаров двойного назначения игнорируются в Абу-Даби. Поэтому они планируют потребовать от ОАЭ прекратить сотрудничество с Россией.