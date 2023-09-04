Россияне сократили покупку валюты во втором квартале в четыре раза

Россияне резко сократили покупки иностранной валюты во втором квартале 2023 года, свидетельствуют данные ЦБ РФ. Объем чистых покупок валюты гражданами составил ₽62 млрд по сравнению с ₽256 млрд в первом квартале. Об этом сообщается в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Снижение произошло на фоне ослабления курса рубля. При этом чистые продажи долларов на Московской бирже составили ₽19 млрд, а чистые покупки евро — ₽76 млрд.

Эксперты отмечают высокий спрос на юани, обусловленный арбитражными операциями. Ряд крупных игроков не могут работать с долларом и евро из-за санкций. Это привело к снижению ликвидности этих валют и росту ликвидности юаня.

Несмотря на превышение покупок валюты над продажами, остатки валюты на счетах граждан снижаются. Приобретаемая валюта в основном переводится на зарубежные счета, в том числе для оплаты импорта.

На прошлой неделе россиянам ограничили возможность перевода валюты в одну из стран СНГ.