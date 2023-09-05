На Мосбирже выросла доля операций с «токсичными» валютами

Объемы торгов валютой в августе на Московской бирже оказались максимальными с февраля 2022 года, при этом впервые за несколько месяцев выросла доля операций с долларами. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои расчеты, основанные на данных Московской биржи.

По итогам августа суммарный объем торгов основными валютами относительно рубля в режимах торгов «сегодня» и «завтра» составил почти 8,7 трлн рублей. Это почти на треть выше показателя июля и максимальный результат с февраля 2022 года.

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Наиболее сильным оказался рост операций с долларами, объем которых за месяц вырос почти на 34%, до 3,37 трлн рублей. В итоге впервые с апреля увеличилась доля американской валюты, заняв почти 39% рынка против 38,2% месяцем ранее. Объем торгов юанем вырос на 32,2%, до 3,92 трлн рублей, доля увеличилась лишь на 0,11 процентного пункта (п. п.), однако китайская валюта сохранила лидерство с долей более 45%. Доля операций с евро сократилась с 15,4% до почти 15%.

В режиме торгов с поставкой «завтра» отмечалось укрупнение сделок в «токсичных» валютах. Средний размер сделки с долларом достиг 4,42 млн рублей, что на 0,24% выше показателя предыдущего месяца и на 40% выше значений конца 2022 года. Выше показатель был только в марте минувшего года. Схожая картина отмечалась и в операциях с евро, средний размер которых вырос за месяц на 4,5%, до 4,06 млн рублей, что также является полуторалетним максимумом.

Вместе с тем впервые с начала года уменьшился размер сделок с китайской валютой. По итогам августа средняя сделка с юанем составила 2,44 млн рублей, что на 3% ниже значения июля, хотя более чем на 40% выше показателя конца прошлого года.

«Из-за снижения курса рубля нужно большее количество рублей, чтобы купить ту же партию импорта, что и в начале года», — поясняет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Не последнюю роль в укрупнении сделок с «токсичными» валютами играет снижение интереса к таким операциям со стороны частных инвесторов.

«Обладание безналичными долларами и евро для физических лиц становится более сложным в силу введения высоких комиссий и отсутствия возможности инвестировать эти средства куда-либо внутри РФ», — отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В прошлом году многие банки ввели комиссии за ведение валютных счетов. В текущем году некоторые из них пошли дальше и начали вводить заградительные комиссии на переводы валютных средств. Комиссию за внесение наличной валюты ввели, в частности, « Ингосстрах банк » (бывший банк «Союз»), Юникредитбанк , Ситибанк , банк «Интеза» , БКС банк , Тинькофф банк , Цифра банк , Экспобанк . Райффайзенбанк с 1 августа и вовсе приостановил прием и покупку наличной валюты у физлиц.

По мнению Владимира Евстифеева, востребованность других валют растет больше в корпоративном сегменте, чем у розничных инвесторов, в рамках установления новой концепции внешней торговли РФ и выстраивания новых каналов импорта. В целом в отсутствие альтернативы «токсичным» валютам частные инвесторы теряют интерес к операциям на рынке. Об этом свидетельствуют наблюдения участников рынка и данные Московской биржи, согласно которым доля таких инвесторов в общем обороте снизилась с начала года на 10 п. п., до 18%.