Экономист рассказал о курсе рубля в сентябре

«В это же время в США преодолели свои кризисные моменты. Нельзя сказать, что они беспроблемно развиваются и движутся вперед. Тем не менее там экономика более живенько работает, чем наша. Это и определяет то, что курс рубля постепенно и медленно снижается по отношению к доллару. О том, что причины этого глубинные, а не конъюнктурные, свидетельствует то, что он последовательно снижается четыре месяца подряд», — сказал экономист.