РФ будет ежемесячно пересматривать объемы добровольного сокращения добычи нефти

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия будет ежемесячно пересматривать объемы добровольного сокращения добычи нефти в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от ситуации на мировом рынке. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке. Мера является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", - заметил вице-премьер.

Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.