Цена бензина АИ-95 на бирже впервые превысила ₽76 тыс. за тонну

Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" в европейской части России по итогам сегодняшних торгов впервые поднялась выше отметки 76 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 1,16%, до 76,492 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Стоимость бензина этой марки держится на рекордных уровнях с 23 августа.

Стоимость бензина Аи-92 и летнего дизеля также продолжает обновлять рекорды. Так, бензин Аи-92 подорожал на 0,48%, до 65,472 тыс. рублей за тонну. Летний дизель вырос в цене на 0,37%, до 68,556 тыс. рублей за тонну.

Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) стало дороже на 0,8%, до 69,747 тыс. рублей за тонну, топочный мазут - на 1,38%, до 35,225 тыс. рублей за тонну.