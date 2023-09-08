Стоимость дизельного топлива на бирже обновила рекорд

Цена дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов 8 сентября обновила очередной рекорд, впервые превысив уровень в 70 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Дизельное топливо подорожало в пятницу на 1,37 процента, оно оценивается в 70 071 рубля за тонну. Это уже шестое рекордное значение по итогам торговых сессий с начала сентября, за август цена дизельного топлива выросла на 18,5 процента.

Стоимость марки бензина Аи-92 также обновила рекорд и подскочила на 1,09 процента, она составляет 66 942 рублей. Бензин Аи-95 подешевел на 0,1 процента, его стоимость равна 76 797 рубля за тонну.